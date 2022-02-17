Соответствующую информацию обнародовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Это произошло 17 февраля во время визита в Украину главы МИД Великобритании.
Ко вниманию Глава МИД Британии прибыла в Киев и обвинила Россию в провокациях
Великобритания, Польша и Украина заявили о создании нового формата
Дмитрий Кулеба заявил, что совместные усилия по стратегии сдерживания России приносят результаты.
Мы имеем честь сообщить о начале трехстороннего украинско-польско-британского формата сотрудничества,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Политик объяснил, что по логистическим причинам польский коллега Збигнев Рау дистанционно на связи.
Дмитрий Кулеба объяснил, что в совместном заявлении на сайтах МИД трех стран говорится, что Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Кроме того, по словам украинского дипломата:
- Польша и Великобритания будут помогать обороняться Украине;
- страны будут сосредоточивать усилия на экономическом, торговом, энергетическом сотрудничестве и борьбе с дезинформацией;
- особое внимание будет уделено Крымской платформе.