Соответствующую информацию обнародовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Это произошло 17 февраля во время визита в Украину главы МИД Великобритании.

Ко вниманию Глава МИД Британии прибыла в Киев и обвинила Россию в провокациях

Великобритания, Польша и Украина заявили о создании нового формата

Дмитрий Кулеба заявил, что совместные усилия по стратегии сдерживания России приносят результаты.

Мы имеем честь сообщить о начале трехстороннего украинско-польско-британского формата сотрудничества,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Политик объяснил, что по логистическим причинам польский коллега Збигнев Рау дистанционно на связи.

Дмитрий Кулеба объяснил, что в совместном заявлении на сайтах МИД трех стран говорится, что Великобритания и Польша будут стоять бок о бок с украинским народом в усилиях по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Кроме того, по словам украинского дипломата: