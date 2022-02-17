Визит главы МИД Британии проходит на фоне обострения ситуации Россией. О прибытии министра сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Глава МИД Британии с официальным визитом в Киеве

Самолет из Лиз Трасс приземлился в Киеве,

– заявила Мелинда Симмонс.

Сама же Лиз Трасс написала в твиттере об обстреле оккупантами Станицы Луганской на Луганщине.

Сообщение о якобы ненормальной военной деятельности Украины на Донбассе является откровенной попыткой российского правительства сфабриковать повод для вторжения,

– написала Трасс.

Политик отметила, что такое поведение взято "из кремлевской методички". Также глава МИД заявила, что Великобритания продолжит осуждать российскую кампанию по дезинформации.

Кстати, Лиз Трасс должна была посетить Украину раньше, однако она отменила визит из-за заболевания коронавирусом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что визиты иностранных гостей – важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации.

Кратко о последних новостях по агрессии России

17 февраля оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской, школу во Врубовке Луганской области. Известно, что пострадали гражданские жители и один военный.

По фактам обстрелов Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора уже возбудили уголовное дело.

В Евросоюзе также отреагировали на обстрелы. В частности, СМИ заявили, что в ЕС внимательно следят за обстрелами. Однако касательно дополнительных санкций, то их пока не планируют.

Владимир Зеленский заявил, что обстрел детского сада – это большая провокация.

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Самолет из Лиз Трасс приземлился в Киеве!