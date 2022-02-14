Луиджи ди Майо приедет 15 февраля, а Трасс – 17 – 18 февраля. О визитах сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Мировые лидеры один за другим посещают Украину

В последнее время в Украину почти ежедневно приезжают международные политики. Например, 14 февраля в Киеве находится канцлер Германии Олаф Шольц. Собственно, это связано с напряжением на границах и угрозой новой агрессии России.

Кулеба рассказал, что в конце 2021 года пригласил наших партнеров запланировать такие визиты на январь и февраль 2022. Это нужно для демонстрации солидарности с Украиной.

Киев превратился в центр притяжения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей. Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации,

– констатировал министр.

Трасс ездила в Москву

Лиз Трасс посетила Москву 10 февраля. Это была первая поездка главы британского МИД в Россию за последние 4 года.

Дипломат хотела призвать Кремль к деэскалации вокруг Украины и предупредить о последствиях в случае нападения. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров резко высказался о переговорах с британской коллегой. Он сравнил их с "разговором глухого с немым" и заявил о разочаровании.

Кстати, во время переговоров Трасс засомневались в суверенитете России над Ростовом и Воронежем. Однако потом политик объяснила: думала, что речь идет об украинских территориях.

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Текст поста МИД:

Dmytro Kuleba: "В конце прошлого года я пригласил наших партнеров запланировать визиты в Украину на январь и февраль 2022, чтобы продемонстрировать солидарность с нашей страной и снизить напряжение.

В предыдущие недели состоялось беспрецедентное количество таких визитов мировых лидеров и иностранных топ-чиновников. Киев превратился в центр притяжения международной политики. На этой неделе мы продолжаем принимать иностранных гостей.

Это важный элемент нашей стратегии сдерживания России от дальнейшего обострения ситуации. Благодарен нашим партнерам за поддержку Украины в это напряженное время".