Трасс во время переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

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Не поняла, о каких территориях шла речь

Трасс сказала Лаврову, что Москва должна немедленно отвести свои силы и технику от границ Украины. Кремлевский дипломат вызывающе заметил, что военные находятся на территории своей страны.

Потом уже зашла речь о Ростовскую и Воронежскую области. Лавров спросил, признает ли Лондон суверенитет России над регионами. Трасс ответила, что этого не произойдет. Однако на самом деле чиновница думала, что речь идет об оккупированных территориях Украины.

Во время встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что эти области (Ростовская и Воронежская – 24 канал) являются частью суверенной России,

– сказала Трасс.

Что известно о визите в Россию

Официальный визит Лиз в Москву накануне анонсировали на сайте британского правительства. Отмечали, что это первая поездка главы британского МИД в Россию за последние 4 года.

Трасс должна была призвать Кремль к деэскалации вокруг Украины и предупредить о последствиях в случае нападения.

Лавров резко высказался о переговорах с британской коллегой. Он сравнил их с "разговором глухого с немым" и заявил о разочаровании.

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