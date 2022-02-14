Луїджі ді Майо приїде 15 лютого, а Трасс – 17 – 18 лютого. Про візити повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Світові лідери один за одним відвідують Україну

Останнім часом до України майже щодня приїжджають міжнародні політики. Наприклад, 14 лютого в Києві перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц. Власне, це пов'язано із напругою на кордонах загрозою нової агресії Росії.

Кулеба розповів, що наприкінці 2021 року запросив наших партнерів запланувати такі візити на січень та лютий 2022. Це потрібно для демонстрації солідарності з Україною.

Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики. Цього тижня ми продовжуємо приймати іноземних гостей. Це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації,

– констатував міністр.

Трасс їздила до Москви

Ліз Трасс відвідала Москву 10 лютого. Це була перша поїздка очільниці британського МЗС до Росії за останні 4 роки.

Дипломатка хотіла закликати Кремль до деескалації навколо України та попередити про наслідки в разі нападу. Однак міністр закордонних справ Сергій Лавров різко висловився про переговори з британською колегою. Він порівняв їх з "розмовою глухого з німим" та заявив про розчарування.

До речі, під час перемовин Трасс засумнівалась у суверенітеті Росії над Ростовом та Воронежем. Однак потім політикиня пояснила: думала, що мовиться про українські території.

До теми – Зустріч Лаврова та Трасс | На цю хвилину:

Текст поста МЗС:

Dmytro Kuleba: "Наприкінці минулого року я запросив наших партнерів запланувати візити до України на січень та лютий 2022, аби продемонструвати солідарність з нашою державою та знизити напругу.

У попередні тижні відбулася безпрецедентна кількість таких візитів світових лідерів та іноземних топ-посадовців. Київ перетворився на центр тяжіння міжнародної політики. Цього тижня ми продовжуємо приймати іноземних гостей.

Це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації. Вдячний нашим партнерам за підтримку України в цей напружений час".