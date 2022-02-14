Про розробку Британією пакету допомоги Україні видання пише з посиланням на слова речника британського уряду.
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Британія готує пакет допомоги для України
Прессекретар розповів, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Деталі про нього обіцяють повідомити найближчими днями. Наразі відомо, що йдеться про військову підтримку та економічну допомогу.
У матеріалі також інформують, що Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня. Політик хоче заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією.
Куди саме поїде британський прем'єр, теж поки невідомо. Але в його офісі заявили, що Джонсон хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.
Криза на українському кордоні досягла критичної межі. Усе свідчить про те, що Росія в будь-який момент може планувати вторгнення,
– зазначив речник.
Проте він наголосив, що дипломатія все ще може подіяти. Тому глава британського уряду продовжить працювати у цьому напрямку з партнерами.
Військова підтримка від Лондона: що відомо
- Ще у січні Велика Британія почала відправляти Україні легку протитанкову зброю. Очільник британського Міноборони Бен Уоллес пояснив, що рішення про допомогу ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії".
- Лондон продовжує підтримувати нашу державу на тлі загрозу нового вторгнення Москви. Там, зокрема, планують передати нам ще й ракети для боротьби з Чорноморським флотом держави-агресорки.
- 9 лютого британський літак доставив у Київ допомогу. Олексій Резніков уточнив, що британці передали вантаж, призначений для сил територіальної оборони.
- Вже 13 лютого літак Повітряних сил Великої Британії здійснив посадку в Борисполі. Ймовірно, ним відправили військову допомогу для України.
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