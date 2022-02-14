Про розробку Британією пакету допомоги Україні видання пише з посиланням на слова речника британського уряду.

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Британія готує пакет допомоги для України

Прессекретар розповів, що прем'єр-міністр Борис Джонсон працює з союзниками над пакетом підтримки України. Деталі про нього обіцяють повідомити найближчими днями. Наразі відомо, що йдеться про військову підтримку та економічну допомогу.

У матеріалі також інформують, що Джонсон здійснить поїздку до Європи наприкінці цього тижня. Політик хоче заручитися підтримкою та покласти край протистоянню з Росією.

Куди саме поїде британський прем'єр, теж поки невідомо. Але в його офісі заявили, що Джонсон хоче більше взаємодіяти з країнами Північної Європи та Балтії.

Криза на українському кордоні досягла критичної межі. Усе свідчить про те, що Росія в будь-який момент може планувати вторгнення,

– зазначив речник.

Проте він наголосив, що дипломатія все ще може подіяти. Тому глава британського уряду продовжить працювати у цьому напрямку з партнерами.

Військова підтримка від Лондона: що відомо

Важливо! Нещодавно прем'єр Великої Британії відвідав Україну. Борис Джонсон заявив, що Лондон вже підготував санкції на випадок вторгнення Росії в Україну. У випадку нового нападу їх активують автоматично.

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