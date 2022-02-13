Літак вилетів з британської авіабази Brize Norton 13 лютого о 16:10. Він приземлився у київському аеропорту о 21:10.

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Подробиці про британський літак у Києві

На сайті Flightradar24, який у режимі реального часу відстежує польоти по всьому світі, вказано, що це – літак Boeing C-17A Globemaster III з реєстраційним номером ZZ175. Він перебуває на озброєнні Повітряних сил Великої Британії.

Попереднього разу Globemaster III доставив у Київ військову допомогу 9 лютого. Тоді міністр оборони Олексій Резніков уточнив, що британців передали вантаж, призначений для сил територіальної оборони.

Тож, наймовірніше, він і цьогоразу доставив нашій державі оборонне озброєння. Втім, наразі офіційної інформації про це ще не оприлюднювали.



Британський літак прямує до Києва / Скриншот



Літак британських ВПС вже у "Борисполі" / Скриншот

Коротко про Boeing C-17A Globemaster III

Це американський стратегічний військово-транспортний літак.

Перебуває на озброєнні повітряних сил не лише Великої Британії та США, але й низки іншиї країн, а також НАТО.

та США, але й низки іншиї країн, а також НАТО. Такі повітряні судна виконують завдання зі стратегічного перекидання військ та вантажів.

Потужна підтримка від Лондона

Ще у січні Велика Британія почала доставляти в Україну легку протитанкову зброю. Очільник тамтешнього Міноборони Бен Уоллес пояснив, що рішення про допомогу ухвалили на тлі "загрозливої поведінки Росії". Лондон продовжує підтримувати нашу державу на тлі загрозу нового вторгнення Москви. Там, зокрема, планують передати нам ще й ракети для боротьби з Чорноморським флотом держави-агресорки.

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