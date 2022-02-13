Самолет вылетел с британской авиабазы Brize Norton 13 февраля в 16:10. Он приземлился в киевском аэропорту около 21:10.

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Подробности о британском самолете в Киеве

На сайте Flightradar24, который в режиме реального времени отслеживает полеты по всему миру, указано, что это – самолет Boeing C-17A Globemaster III с регистрационным номером ZZ175. Он находится на вооружении Воздушных сил Великобритании.

В предыдущий раз Globemaster III доставил в Киев военную помощь 9 февраля. Тогда министр обороны Алексей Резников уточнил, что британцев передали груз, предназначенный для сил территориальной обороны.

Поэтому, скорее всего, он и в этот раз доставил нашему государству оборонительное вооружение. Впрочем, пока официальной информации об этом еще не обнародовали.

Британский самолет направляется в Киев / Скриншот

Самолет британских ВВС уже в "Борисполе" / Скриншот

Коротко о Boeing C-17A Globemaster III

Это американский стратегический военно-транспортный самолет.

Состоит на вооружении Воздушных сил не только Великобритании и США, но и ряда других стран, а также НАТО.

и США, но и ряда других стран, а также НАТО. Такие воздушные суда выполняют задачи по стратегической переброске войск и грузов.

Мощная поддержка от Лондона

Еще в январе Великобритания начала доставлять в Украину легкое противотанковое оружие. Глава тамошнего Минобороны Бен Уоллес пояснил, что решение о помощи приняли на фоне "угрожающего поведения России". Лондон продолжает поддерживать наше государство на фоне угрозы нового вторжения Москвы. Там, в частности, планируют передать нам еще и ракеты для борьбы с Черноморским флотом государства-агрессора.

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