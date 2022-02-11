Наприкінці січня у Львові приземлився літак з Великої Британії. Після короткої посадки авіасудно полетіло до столиці.

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У Львів прибули 2 літаки НАТО

Приблизно о 21:47 10 лютого у Львові здійснив посадку літак Boeing C-17 Globemaster III. Він належить Повітряним силам Великої Британії. Авіасудно летіло за маршрутом Варшава – Львів.

Boeing C-17 Globemaster III – це американське стратегічне військово-транспортне судно. Його розробку завершили на початку 1990-х років.

Наразі такий літак перебуває на озброєнні повітряних сил США, Австралії, Катару, ОАЕ, Канади, Великої Британії, Індії та Кувейту. Також Globemaster використовує авіакрило важких перевезень НАТО.



У Львові приземлились 2 літаки НАТО / Фото Юрія Танчина

Наступного дня, 11 лютого, у Львів прибув ще один літак НАТО. Посадка відбулася о 12:00.

Цей Boeing C-17 Globemaster III належить Королівським військово-повітряним силам Канади. Літак виконав політ за маршрутом Рига – Львів.

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Перший літак прибув з Варшави / Фото Юрія Танчина



Друге авіасудно прилетіло з Риги / Фото Юрія Танчина

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