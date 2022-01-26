Цей Boeing належить Британії та має реєстраційний номер RRR6704. Він відбув від аеропорту Brize Norton приблизно о пів на 8 годину ранку.

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Маршрут британського Boeing через Європу / Скриншот 24 каналу

Скільки тривав цей політ

До Льова борт летів через Нідерланди, Німеччину та Польщу. Відповідно до даних ресурсу Flightaware, загалом цей політ тривав приблизно 8 з половиною годин. Проте судно стояло недовго, оскільки о 15:57 вже відправилося до Києва.



Розклад руху британського літака / Скриншот 24 каналу

Що відомо про цей літак Boeing C-17 Globemaster III – це американський стратегічний військово-транспортний літак. Його розробку завершили на початку 1990-их років.



Наразі ця модель перебуває на озброєнні повітряних сил США, Австралії, Катару, ОАЕ, Канади, Великої Британії, Індії та навіть Кувейту. Також його використовує авіакрило важких перевезень НАТО.



Дані взяті з Boeing C-17 Globemaster III – це американський стратегічний військово-транспортний літак. Його розробку завершили на початку 1990-их років.Наразі ця модель перебуває на озброєнні повітряних сил США, Австралії, Катару, ОАЕ, Канади, Великої Британії, Індії та навіть Кувейту. Також його використовує авіакрило важких перевезень НАТО.Дані взяті з Вікіпедії

Раніше літаки оминали Німеччину

Вночі 26 січня повідомили, що до України продовжує надходити військова допомога – з Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Проте зазначали, що судна обох країн оминали німецький повітряний простір.

Це виглядало, наче вони не мали дозволу на перебування там. Проте це жодним чином не підтверджували. Подія привернула увагу, оскільки Німеччина категорично відмовляється постачати зброю до України.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Читайте повний текст допису з фейсбуку Yuriy Fylyuk:

Натівський літак, щойно приземлився у Львові — у Lviv Danylo Halytskyi International Airport.