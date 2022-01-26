Этот Boeing принадлежит Британии и имеет регистрационный номер RRR6704. Он отбыл от аэропорта Brize Norton примерно в половине 8 часов утра.

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Маршрут британского Boeing через Европу / Скриншот 24 канала

Сколько длился этот полет

Во Львов борт летел через Нидерланды, Германию и Польшу. Согласно данным ресурса Flightaware, в целом этот полет длился примерно 8 с половиной часов. Однако судно стояло недолго, поскольку в 15:57 уже отправилось в Киев.



Расписание движения британского самолета / Скриншот 24 канала

Что известно об этом самолете Boeing C-17 Globemaster III – американский стратегический военно-транспортный самолет. Его разработку завершили в начале 1990-ых годов.



Сейчас эта модель находится на вооружении воздушных сил США, Австралии, Катара, ОАЭ, Канады, Великобритании, Индии и даже Кувейта. Также его использует авиакрыло тяжелых перевозок НАТО.



Данные взяты из Boeing C-17 Globemaster III – американский стратегический военно-транспортный самолет. Его разработку завершили в начале 1990-ых годов.Сейчас эта модель находится на вооружении воздушных сил США, Австралии, Катара, ОАЭ, Канады, Великобритании, Индии и даже Кувейта. Также его использует авиакрыло тяжелых перевозок НАТО.Данные взяты из Википедии

Ранее самолеты обходили Германию

Ночью 26 января сообщили, что в Украину продолжает поступать военная помощь – из Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Однако отмечали, что суда обеих стран обходили немецкое воздушное пространство.

Это выглядело так, будто у них не было разрешения на пребывание там. Однако это никоим образом не подтверждали. Событие привлекло внимание, поскольку Германия категорически отказывается поставлять оружие в Украину.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины, и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Натовский самолет только что приземлился во Львове — в Lviv Danylo Halytskyi International Airport.