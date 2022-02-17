В Министерстве иностранных дел Великобритании отметили, что солидарны с народом Украины. Таким образом, захотели показать свою поддержку.
К теме В День единения самое высокое здание в Индонезии подсветили сине-желтыми цветами
"Офис иностранных дел по делам содружества и развития сияет цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины", – написали в МИД.
Здание подсветили цветом флага Украины / Фото МИД Британии
Кто еще поддержал Украину
- Грузия, Эстония и Словакия также подсветили здания цвета флага Украины.
- Сияло сине-желтыми цветами и самое высокое здание в Индонезии.
- Также украинцы по всему миру запустили уникальный проект – "Украина там, где украинцы".
День единения в Украине: коротко
- Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, чтобы таким образом консолидировать украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.
- Ранее в СМИ была информация, что именно в этот день "нападет Россия".
- В этот праздник состоялся общенациональный телемарафон ко Дню единения, объединились все телеканалы.
Интересно – Марафон единения: смотрите видео
Полный текст публикации МИД Британии:
Офис иностранных дел по делам содружества и развития сияет цветами украинского флага в знак солидарности с народом Украины.
Поддерживайте Украину.