Административные и некоторые другие здания в этих странах-партнерах подсветили цветами сине-желтого украинского флага. Соответствующие фото обнародовали в социальных сетях.

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Глава Словакии Зузана Чапутова сообщила, что президентский дворец "перекрасили" в знак поддержки Украины в День единения, который 16 февраля отмечает наше государство.

Символы важны, но наше единство и решительность отстаивать демократию и свободу делают нас сильнее,

– подчеркнула она.

Словакия подсветила президентский дворец сине-желтыми цветами / Фото Зузаны Чапутовой

В Эстонии и Грузии также решили поддержать украинское государство в День единения 16 февраля.



Здание эстонского правительства подсветили сине-желтыми цветами / Фото из фейсбука Яаники Мерило

Телебашню в Тбилиси подсветили сине-желтыми цветами / Фото "Эхо Кавказа"

В Украине отмечают День единения

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения.

Цель указа укрепить стойкость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на сознание людей.

Минкульт анонсировал общенациональный телемарафон, продолжавшийся до 22:00.

Текст публикации Зузаны Чапутовой:

Когда Украина отмечает День единения, президентский дворец подсвечивается сине-желтым в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но наше единство и решительность отстаивать демократию и свободу делают нас сильнее.