Поддержали служащих ВМС все виды и роды ВСУ, а также другие подразделения сектора безопасности и обороны нашей страны. В то же время они присоединились к исполнению украинского гимна.

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В Одессе прошли торжественные мероприятия

В Одессе на военном причале прошли торжественные мероприятия Дня единения. Состоялось построение и встречи командующего Военно-Морских сил ВС Украины контрадмирал Алексея Неижпапы.

Сегодня мы вместе со всей страной подняли государственные флаги на наших кораблях, частях и в подразделениях национального флота. Для нас наш флаг, наш гимн – это символы единства, государственности, символы нашей страны, символы того, что мы с вами все, от севера до юга, от востока до запада – единый народ, единая страна,

– подчеркнул он.

"Мы много столетий боремся за независимость нашей страны и сегодня ВМС вместе с собратьями других видов и родов войск Вооруженных сил, наших друзей из других военных формирований сектора безопасности и обороны готовы к отражению любой агрессии против нашего государства, – добавил офицер".

Обратите внимание! Ритуал поднятия Государственного Флага Украины и исполнения Государственного Гимна Украины был проведен на кораблях и катерах, которые несут боевое дежурство и выполняют задачи в Черном и Азовском морях.

На всех военных кораблях подняли Государственный Флаг Украины / Фото ВМС

День единения: что известно

Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения и подписал соответствующий указ.

Он позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на сознание людей.

На основе имеющихся информресурсов создадут единую информационную платформу "UАразом".

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения: смотрите видео