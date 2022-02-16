Утром на Дерибасовской собралось несколько сотен человек с флагами Украины. По главной улице Одессы прошла колонна жителей под лозунгом "Одна-единая соборная Украина".

По теме От Зеленских в Украине до Остапчука на Мальдивах: кто из звезд присоединился ко Дню единения

Флешмоб возле Дюка

На Приморском бульваре одесситы устроили флешмоб. У памятника Арману де Ришелье собралось несколько десятков человек.

Каждый участник имел с собой синие и желтые зонтики. Вместе они станцевали у скульптуры Дюка.

Флешмоб в Одессе возле Дюка: смотрите видео

Большие флаги

В то же время, участники марша на Дерибасовской продолжили свою акцию. К ним присоединились одесские полицейские, развернувшие большой флаг Украины на Потемкинской лестнице.

В Одессе развернули огромный флаг Украины: смотрите видео

Подобное мероприятие состоялось на Воронцовском маяке в Одессе. На 26-метровой конструкции развернули флаг Украины, длиной 18 метров.

Флаг Украины на Воронцовском маяке / Фото с телеграмму "Одесса сейчас"

Флаг Украины в Аргентине

За несколько дней до Дня единения, 11 февраля, флаг Украины был развернут на самой высокой горе Аргентины. Гору покорил депутат Киевского горсовета Юрий Зубко.

Ему удалось одолеть гору Аконкагуа. Там он развернул флаг Украины и флаг Деснянского района Киева.



Флаг Украины на горе в Аргентине / Фото из фейсбука Юрия Зубко

Депутату удалось подняться на высоту около 7 тысяч метров над уровнем моря. На пике он также станцевал гопак.

Юрий Зубко покорил Аконкагуа: смотрите видео