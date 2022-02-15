Зубко поднялся на вершину Аконкагуа, высота которой почти 7 тысяч метров над уровнем моря. Он также решил танцевать там гопак.

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"Первую попытку достичь вершины Аконкагуа европейцы сделали в 1883 году, а в феврале 2022 года эту попытку осуществили мы. Новая вершина – гордый и счастливый. Смогли!", – написал Юрий Зубко.



Зубко покорил высшую точку Аргентины / Фото фейсбук-страницы Юрия Зубко



Флаг Украины на горе Аконкагуа / Фото фейсбук-страницы Юрия Зубко

Развернул флаг

Юрий Зубко отметил, что разворачивать флаги на вершинах – это традиция альпинистов. Он решил поддержать ее.

Так сказать, символически поднять знамя на значительную высоту. Флаг Деснянского района впервые на вершине – гора Аконкагуа,

– написал Зубко.



У альпинистов есть традиция брать на вершины флаги​ / Фото фейсбук-страницы Юрия Зубко



Альпинисты взбираются на самую высокую точку Аргентины​ / Фото фейсбук-страницы Юрия Зубко



На вершине горы Аконкагуа​ / Фото фейсбук-страницы Юрия Зубко



Пейзаж с горы Аконкагуа​ / Фото фейсбук-страницы Юрия Зубко

Танцевал гопак

Депутат Зубко написал, что пытался воссоздать известный танец спортсмена и нардепа Жана Беленюка. Он посвятил его всем, кто верит в Украину.

Зубко танцует гопак: смотрите видео

Справочно. Гора Аконкагуа в Аргентине имеет 6960 метров высоты. Она является самой высокой горой всей Южной Америки.

Флаг Украины подняли возле Рижской думы

В знак солидарности у здания Рижской ратуши 14 февраля взвился украинский флаг. Таким образом Латвия поддержала суверенитет Украины и ее евроинтеграции.

Текст публикации Юрия Зубко

Вот бы тем, кто пишет в справочниках, что восхождение на Аконкагуа не считается сложным, попытаться взобраться на нее. Одна из самых знаменитых гор мира имеет свой норов. 6960,8 метра над уровнем моря, склоны горы покрыты ледниками, один из которых – Нижний – тянется на 10 километров. До сих пор нет единодушного мнения, что именно означает название вершины. Происходит она из языка народа мапуча и означает "приходить с другой стороны", с языка народа кечуа и означает "Стражи камня" или "Белый Страж". Первую попытку достичь вершины Аконкагуа европейцы сделали в 1883 году, а в феврале 2022 года эту попытку осуществили мы. Новая вершина – гордый и счастливый. Смогли!