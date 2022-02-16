Зранку на Дерибасівській зібралися кілька сотень людей з прапорами України. Головною вулицею Одеси пройшла колона жителів під гаслом "Одна-єдина соборна Україна".

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Флешмоб біля Дюка

На Приморському бульварі одесити влаштували флешмоб. Біля пам'ятника Арману де Рішельє зібралися кілька десятків людей.

Кожен учасник мав сині та жовті парасольки. Разом вони станцювали біля скульптури Дюка.

Флешмоб в Одесі біля Дюка: дивіться відео

Величезні прапори

Водночас учасники маршу на Дерибасівській продовжили свою акцію. До них долучилися одеські поліцейські, які розгорнули великий прапор України на Потьомкінськіх сходах.

В Одесі розгорнули величезний прапор України: дивіться відео

Подібний захід відбувся на Воронцовському маяку в Одесі. На 26-метровій споруді розгорнули прапор України, довжиною 18 метрів.

Прапор України на Воронцовському маяку / Фото з телеграму "Одеса зараз"

Прапор України в Аргентині

За кілька днів до Дня єднання, 11 лютого, прапор України розгорнули на найвищій горі Аргентини. Гору підкорив депутат Київської міськради Юрій Зубко.

Йому вдалося подолати гору Аконкагуа. Там він розгорнув прапор України та прапор Деснянського району Києва.



Прапор України на горі в Аргентині / Фото з фейсбуку Юрія Зубка

Депутату вдалося піднятися на висоту майже 7 тисяч метрів над рівнем моря. На піку він також станцював гопак.

Юрій Зубко підкорив Аконкагуа: дивіться відео