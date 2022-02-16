Відтак, адміністративні та деякі інші будівлі у цих країнах-партнерах підсвітили кольорами синьо-жовтого українського прапора. Відповідні світлини оприлюднили у соціальних мережах.

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Очільниця Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що президентський палац "перемалювали" на знак підтримки України в День єднання, який 16 лютого відзначає наша держава.

Символи важливі, але наша єдність і рішучість відстоювати демократію та свободу роблять нас сильнішими,

– наголосила вона.



Словаччина підсвітила президентський палац синьо-жовтими кольорами / Фото Зузани Чапутової

Естонія та Грузія підтримали Україну

В Естонії та Грузії також вирішили підтримати українську державу в День єднання 16 лютого.



Будівлю естонського уряду підсвітили синьо-жовтими кольорами / Фото з фейсбуку Яаніки Мерило



Телевежу в Тбілісі підсвітили синьо-жовтими кольорами / Фото "Эхо Кавказа"

В Україні відзначають День єднання

Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання.

Указ має на меті зміцнити стійкість суспільства в умовах зростання гібридних загроз, а також інформаційно-пропагандистського й морально-психологічного тиску на свідомість людей.

Мінкульт анонсував загальнонаціональний телемарафон, який тривав до 22:00.

Текст публікації Зузани Чапутова:

Коли Україна відзначає День єднання, президентський палац підсвічується синьо-жовтим на знак підтримки нашого сусіда. Символи важливі, але наша єдність і рішучість відстоювати демократію та свободу роблять нас сильнішими.