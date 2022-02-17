У Міністерстві закордонних справ Великої Британії зазначили, що солідарні з народом України. У такий спосіб захотіли показати свою підтримку.

До теми У День єднання найвищу будівлю в Індонезії підсвітили блакитно-жовтими кольорами

"Офіс закордонних справ у справах співдружності та розвитку сяє кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України", – написали у МЗС.



Будівлю підсвітили кольорами прапора України / Фото МЗС Британії

До слова. Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах.

Хто ще підтримав Україну

Грузія, Естонія та Словаччина також підсвітили будівлі кольорами прапора України.

Сяяла синьо-жовтими кольорами і найвища будівля в Індонезії.

Також українці по всьому світу запустили унікальний проєкт – "Україна там, де українці".

День єднання в Україні: коротко

Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання, щоб у такий спосіб консолідувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.

Раніше у ЗМІ була інформація, що саме у цей день "нападе Росія".

У це свято відбувся загальнонаціональний телемарафон до Дня Єдності, об'єднались усі телеканали.

Цікаво – Марафон єднання: дивіться відео

Повний текст публікації МЗС Британії:

Офіс закордонних справ у справах співдружності та розвитку сяє кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України.

Підтримуйте Україну.