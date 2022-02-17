У Міністерстві закордонних справ Великої Британії зазначили, що солідарні з народом України. У такий спосіб захотіли показати свою підтримку.
До теми У День єднання найвищу будівлю в Індонезії підсвітили блакитно-жовтими кольорами
"Офіс закордонних справ у справах співдружності та розвитку сяє кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України", – написали у МЗС.
Будівлю підсвітили кольорами прапора України / Фото МЗС Британії
Хто ще підтримав Україну
- Грузія, Естонія та Словаччина також підсвітили будівлі кольорами прапора України.
- Сяяла синьо-жовтими кольорами і найвища будівля в Індонезії.
- Також українці по всьому світу запустили унікальний проєкт – "Україна там, де українці".
День єднання в Україні: коротко
- Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання, щоб у такий спосіб консолідувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.
- Раніше у ЗМІ була інформація, що саме у цей день "нападе Росія".
- У це свято відбувся загальнонаціональний телемарафон до Дня Єдності, об'єднались усі телеканали.
Цікаво – Марафон єднання: дивіться відео
Повний текст публікації МЗС Британії:
Офіс закордонних справ у справах співдружності та розвитку сяє кольорами українського прапора на знак солідарності з народом України.
Підтримуйте Україну.