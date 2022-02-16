Про особливості проєкту в ефірі 24 каналу розповіли його творці – діаспорянин Польщі Микола Шпаковський та режисер проєкту й міністр культури України 2014 – 2019 років Євген Нищук. Водночас ініціативу українців підтримують дипломатичні установи.

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Мета проєкту – тісний зв'язок між українцями

Співавтор проєкту Микола Шпаковський зазначив, проєкт має на меті об'єднати українців з усього світу, це перша основна позиція. Водночас його творці намагаються робити все можливе, щоб змінити ставлення іноземців до українців на краще.

Стержнем проєкту став "Славень українців світу", який народився завдяки творчості Ігоря Грохоцького, переможця "Голосу країни" та композитора Влада Сотникового. Кілька рядків як діаспорянина там і моїх. Микола Шпаковський Співавтор проєкту, діаспорянин Польщі

Він розповів, що проєкт успішно стартував 5 грудня 2021 року у Варшаві, потім вони провели великий захід у Празі. Наразі творці проєкту мають великі плани й до кінця весни розписаний графік – їдуть в Анталію, Лісабон та Берлін зокрема.

Водночас режисер проєкту Євген Нищук сказав: "Нова сучасна пісня співака Грохоцького дає новий імпульс надії на те, що ті, хто тимчасово поїхав, нерозривні з Україною".

Важливо тримати тісний зв'язок з останніми хвилями еміграції або від'їзду українців. Тримати цю нерозривність в емоції того, що ми завжди їх не просто чекаємо, а це їхня земля і незалежно від того, куди їх занесла доля, вони є представниками України. Це дуже важливо. Євген Нищук Режисер проєкту, міністр культури України 2014 – 2019 років

Творці проєкту "Україна там, де українці" розповіли про його особливості: дивіться відео

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