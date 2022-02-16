По всіх українських містах майорять синьо-жовті прапори, а по телебаченню транслювали телемарафон, який продовжиться ввечері. Більше про те, як Україна святкує День єднання – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Ми вистоїмо, – військові із зони ООС привітали українців з Днем єднання

Причини виникнення свята

Останні кілька днів світовий інформаційний простір буквально ряснів прогнозами щодо можливого нападу Росії на Україну. Увечері 14 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до Українців на фоні тривожних новин.

Глава держави не міг оминути "прогнозовану дату" агресії – 16 лютого. Тому цей день оголосили новим святом, щоб продемонструвати єдність українців.

Нам кажуть, що 16 лютого стане днем "нападу". Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ я уже підписав. Цього дня ми вивісимо прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки й покажемо всьому світу нашу єдність,

– наголосив тоді президент.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Телемарафон UAразом

Ранок Дня єднання розпочався з телемарафону UAразом. Він тривав з 8 до 10 ранку. Першим з привітанням виступив глава держави.

З Днем єднання синьо-жовті. З Днем єднання, Україно. Схід, Захід, Південь, Північ – звучить лише разом і сильно,

– наголосив Зеленський.

До марафону долучилися:

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук ;

; перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко ,

, міністр оборони Олексій Резніков ;

; міністерка економіки Юлія Свириденко ;

; міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ;

; міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ;

; міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна ;

; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко ;

; міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук ;

; міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;

Усі учасники марафону наголосили на важливості єдності українців та розповіли про заходи, які зараз проводять ті чи інші відомства. Наприклад, Олексій Резніков наголосив, що розвідка біля російських кордонів працює і за минулу ніч не зафіксували ніякої підозрілої активності країни-агресорки.

Глава МВС Денис Монастирський розповів про підготовку правоохоронців та можливих захоплень адмінбудівель. За його словами, силовики відпрацювали усі необхідні механізми для протидії злочинцям.

Міністерка економіки Юлія Свириденко анонсувала триденне відключення українських енергомереж від Білорусі та Росії. Ц. подію вона назвала "тестом на енергетичну незалежність" країни".

Телемарафон продовжиться увечері. Він триватиме ще 3 години – з 19:00 до 22:00.

Привітання Зеленського з Днем єднання: дивіться відео

Глави церков помолилися за мир в Україні

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій провела молитовний захід "Звернення до Всевишнього про захист України". Його транслювали наживо під час телемарафону.

На молитву до Софійського собору прийшли глави церков та релігійних організацій. Очікувано, що його проігнорували представники Московського патріархату.

Молитва за захист України: дивіться відео

Привітання з зони проведення ООС

Українські захисники привітали нас з Днем Єднання. Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк наголосив, що лише завдяки єдності українська армія вже восьмий рік стримує ворога. Він подякував українцям, які як у 2014, так і зараз готові віддати все, щоб наші ЗСУ вистояли.

Ми не тільки стримуємо агресора, але й розвиваємося, стаємо сильнішими. Щодня ми відчуваємо допомогу всього українського народу. Кожного дня нас підтримують, забезпечують та вірять. Дякуємо за це, ми вистоїмо,

– підкреслив командувач Об'єднаних сил.

Він додав, що Збройні сили 2022 року кардинально відрізняються від тих, що були раніше. Зараз наші бійці підготовлені, мотивовані, добре оснащені.

Флешмоб від Зеленських

Володимир та Олена Зеленські запустили "синьо-жовтий" флешмоб у соцмережах, до якого всіх закликають долучитися. Разом президентське подружжя вбравшись у синій та жовтий одяг, утворили державний стяг.



Президентське подружжя запустило флешмоб / фото з телеграму Володимира Зеленського

До Дня єднання долучилися й українські зірки. Хто та як підтримав свято, можете прочитати тут.

Як святкують в містах

В українських містах урочисто підняли державний прапор. Зокрема у Києві стяг підняли біля Верховної Ради. На засідання парламенту багато нардепів прийшли у вишиванках та з державними прапорами.



Нардепи прийшли у вишиванках на засідання парламенту / Фото Валентини Поліщук

Також у столиці на НСК "Олімпійський" розгорнули 200-метровий прапор. Його тримали понад 300 осіб. Люди виконали гімн та скандували: "Слава Україні! Героям Слава!".

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій та єдність, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Телемарафон до Дня єднання: дивіться відео