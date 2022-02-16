Во всех украинских городах развеваются сине-желтые флаги, а по телевидению транслировали телемарафон, который продолжится вечером. Больше о том, как Украина отмечает День единения – читайте в материале 24 канала.

Заметьте Мы выстоим, – военные из зоны ООС поздравили украинцев с Днем единения

Причины возникновения праздника

Последние несколько дней мировое информационное пространство буквально изобиловало прогнозами возможного нападения России на Украину. Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам на фоне тревожных новостей.

Глава государства не мог обойти вниманием "прогнозируемую дату" агрессии – 16 февраля. Поэтому этот день был объявлен новым праздником, чтобы продемонстрировать единство украинцев.

Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписал. В этот день мы вывесим флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство,

– подчеркнул тогда президент.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Телемарафон UAвместе

Утро Дня единения началось с телемарафона UAвместе. Он длился с 8 до 10 утра. Первым с приветствием выступил глава государства.

С Днем единения, сине-желтые. С Днем единения, Украина. Восток, Запад, Юг, Север – звучит только вместе и сильно,

– подчеркнул Зеленский.

К марафону присоединились:

глава Верховной Рады Руслан Стефанчук ;

; первый заместитель главы парламента Александр Корниенко ,

, министр обороны Алексей Резников ;

; министр экономики Юлия Свириденко ;

; министр внутренних дел Денис Монастырский ;

; министр здравоохранения Виктор Ляшко ;

; министр по делам ветеранов Юлия Лапутина ;

; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко ;

; министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ;

; министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;

Все участники марафона отметили важность единства украинцев и рассказали о мероприятиях, которые сейчас проводят те или иные ведомства. К примеру, Алексей Резников подчеркнул, что разведка возле российских границ работает и за минувшую ночь не зафиксировали никакой подозрительной активности страны-агрессора.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал о подготовке правоохранителей к возможным захватам админзданий. По его словам, силовики отработали все необходимые механизмы противодействия преступникам.

Министр экономики Юлия Свириденко анонсировала трехдневное отключение украинских энергосетей от Беларуси и России. Это событие она назвала "тестом на энергетическую независимость страны".

Телемарафон продолжится вечером. Он продлится еще 3 часа – с 19:00 до 22:00.

Поздравление Зеленского с Днем единения: смотрите видео

Главы церквей помолились за мир в Украине

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел молитвенное мероприятие "Обращение ко Всевышнему о защите Украины". Его транслировали вживую во время телемарафона.

На молитву в Софийский собор пришли главы церквей и религиозных организаций. Ожидаемо, что его проигнорировали представители Московского патриархата.

Молитва за защиту Украины: смотрите видео

Поздравление из зоны проведения ООС

Украинские защитники поздравили нас с Днем единения. Командующий Объединенными силами Александр Павлюк подчеркнул, что только благодаря единству украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. Он поблагодарил украинцев, которые как в 2014-м, так и сейчас готовы отдать все, чтобы наши ВСУ выстояли.

Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Каждый день мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим,

– подчеркнул командующий Объединенными силами.

Он добавил, что Вооруженные силы 2022 года кардинально отличаются от ранее существовавших. Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены.

Флешмоб от Зеленских

Владимир и Елена Зеленские запустили "сине-желтый" флешмоб в соцсетях, к которому всех призывают приобщиться. Вместе президентская чета одевшись в синюю и желтую одежду, образовали государственный флаг.

Президентская чета запустила флешмоб / фото из телеграма Владимира Зеленского

Ко Дню единения присоединились и украинские звезды. Кто и как поддержал праздник, можете прочесть здесь.

Как празднуют в городах

В украинских городах торжественно подняли государственный флаг. В частности, в Киеве флаг подняли возле Верховной Рады. На заседание парламента многие нардепы пришли в вышиванках и с государственными флагами.

Нардепы пришли в вышиванках на заседание парламента / Фото Валентины Полищук

Также в столице на НСК "Олимпийский" развернули 200-метровый флаг. Его держали более 300 человек. Люди исполнили гимн и скандировали: "Слава Украине! Героям Слава!"

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Сохраняем спокойствие и единство, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Телемарафон ко Дню единения: смотрите видео