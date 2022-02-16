Об этом сказал министр обороны Алексей Резников во время марафона ко Дню единения, сообщает 24 канал.

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Резников подчеркнул, что украинская разведка сохраняет бдительность и видит все.

Мы на постоянной связи с партнерами, наши данные совпадают и наша страна готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного,

– сообщил глава Минобороны.

Он напомнил, что основа обороны страны – это вооруженные силы Украины. В 2021 году их численность составляла 250 тысяч человек, а с 1 января 2022 года это количество выросло еще на 11 тысяч человек. Министр также подчеркнул, что высшее военное руководство ВСУ не только опытные военные, но и герои, которые знают на практике, что такое война.

"Хочу, чтобы все понимали: командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивающие военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте, прекрасно знающие, кто наш враг и как его остановить", – отметил Резников.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 14 февраля подписал указ о назначении в Украине 16 февраля Днем единения. Среди прочего в указе предусматривается с 1 марта 2022 года повышение денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30%.

Добавим, что 15 февраля Россия сообщила о завершении ряда военных учений. Однако о полном завершении мер еще не говорится. Информацию об отводе российских войск подтвердил и Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Однако глава Кремля заявил, что больше обсуждать "нечего".

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