Об этом заявил командующий Объединенными силами Александр Павлюк во время марафона ко Дню единения, передает 24 канал.

Важно В Украине стартовал телемарафон ко Дню единения: онлайн-трансляция

Павлюк подчеркнул, что только благодаря единению украинская армия уже восьмой год сдерживает врага. Он поблагодарил украинцев, которые как в 2014 году, так и сейчас готовы отдать все, чтобы наши ВСУ выстояли.

Мы не только сдерживаем агрессора, но и развиваемся, становимся сильнее. Каждый день мы чувствуем помощь всего украинского народа. Каждый день нас поддерживают, обеспечивают и верят. Спасибо за это, мы выстоим,

– подчеркнул командующий Объединенными силами.

Он добавил, что Вооруженные силы 2022 года кардинально отличаются от ранее существовавших. Сейчас наши бойцы подготовлены, мотивированы, хорошо оснащены.

"Но основная наша сила в единстве и вере, что мы не можем изменить нашим родным и близким. Мы до конца будем защищать будущее наших родных и детей. Верьте Украине и ВСУ и мы победим", – сказал Павлюк.

Марафон единения: смотрите видео

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 16 февраля также посетил личный состав в районах выполнения боевых задач и обратился к военнослужащим.

В эти сложные для нашей страны времена я благодарю каждого из вас за проявленные профессиональные качества, выдержку и усердие по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины,

– отметил Наев.

По словам командующего, единение – это большая основа для украинской государственности.

Полный текст публикации Командования объединенных сил ВС Украины:

Во исполнение указа президента Украины "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил личный состав в районах выполнения боевых задач и обратился к военнослужащим.

В эти сложные для нашей страны времена я благодарю каждого из вас за проявленные профессиональные качества, выдержку и усердие по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, единение – это большая основа для украинской государственности.

На нашей стороне – правда. Верю, что благодаря нашему единству, силе духа и взаимной поддержке мы пройдем достойно все нынешние испытания. В единении наша сила, – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев. Вместе победим!