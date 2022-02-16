Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков під час марафону до Дня єднання, повідомляє 24 канал.

Важливо Ми вистоїмо, – військові із зони ООС привітали українців з Днем єднання

Резніков наголосив, що українська розвідка зберігає пильність та бачить усе.

Ми на постійному зв'язку з партнерами, наші дані співпадають і наша країна готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного,

– повідомив глава Міноборони.

Він нагадав, що основа оборони країни – це Збройні сили України. У 2021 році їхня чисельність складала 250 тисяч осіб, а з 1 січня 2022 року ця кількість зросла ще на 11 тисяч осіб. Міністр також наголосив, що вище військове керівництво ЗСУ не лише досвідчені військові, а й герої, які на практиці знають, що таке війна.

"Хочу, щоб усі розуміли: командування нашої армії складають бойові генерали, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а безпосередньо на фронті, які чудово знають, хто наш ворог і як його зупинити", – зазначив Резніков.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 14 лютого підписав указ про відзначення в Україні 16 лютого Дня єднання. Серед іншого в указі передбачається з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30%.

Додамо, що 15 лютого Росія повідомила про завершення низки військових навчань. Проте про повне завершення заходів ще не мовиться. Інформацію про відведення російських військ підтвердив і Володимир Путін під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Однак очільник Кремля заявив, що більше обговорювати "нема що".