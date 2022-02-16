Правоохоронці відпрацювали звільнення будівлі за 1 годину

Поліцейські провели низку навчань, вивчаючи сценарії, які Росія використовувала в Україні з 2014 року. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час Марафону єднання, повідомляє 24 канал.

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Урядовець пригадав події 2014 року, коли невеликі диверсійні групи захоплювали адміністративні будівлі маленьких міст Донеччини, Луганщини та Криму.

У той час не всюди, на жаль, була воля для того, щоб швидко схвалити рішення і жорстко відреагувати на ці правопорушення. Сьогодні таких вагань не буде. Ми відпрацювали всі можливі сценарії цих подій,

– запевнив міністр.

Він розповів, що нещодавно правоохоронці за участі президента Володимира Зеленського відпрацювали умовну ситуацію із захоплення будівлі за 30 кілометрів від адміністративного кордону з Кримом. За задумом, зловмисники захопили адміністративну будівлю та відділок поліції. МВС мало проаналізувати, як швидко у такій ситуації:

будуть схвалені рішення про реагування,

відповідні сили доїдуть до місця події;

нададуть певні розпорядження.

На усе це у силовиків пішла лише 1 година. Тому Монастирський запевнив, що правоохоронці не допустять жодних сепаратистських проявів, як це було у 2014 році.

"За будь-якого сценарію реакція силовиків буде швидкою та жорсткою. Хто б це не був – чи новий Гіркін, чи нова Штепа – реакція буде миттєвою", – запевнив очільник МВС.

Зверніть увагу! З 14 по 19 лютого Нацполіція перебуває у посиленому режимі несення служби. Зокрема, для забезпечення порядку на вулицях збільшили кількість патрулів. Також відомо про розгортання додаткових ситуаційних центрів та взяття під охорону об'єктів критичної інфраструктури й органів влади.

Дивіться відео з Марафону єднання: