Правоохоронці відпрацювали звільнення будівлі за 1 годину
Поліцейські провели низку навчань, вивчаючи сценарії, які Росія використовувала в Україні з 2014 року. Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив під час Марафону єднання, повідомляє 24 канал.
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Урядовець пригадав події 2014 року, коли невеликі диверсійні групи захоплювали адміністративні будівлі маленьких міст Донеччини, Луганщини та Криму.
У той час не всюди, на жаль, була воля для того, щоб швидко схвалити рішення і жорстко відреагувати на ці правопорушення. Сьогодні таких вагань не буде. Ми відпрацювали всі можливі сценарії цих подій,
– запевнив міністр.
Він розповів, що нещодавно правоохоронці за участі президента Володимира Зеленського відпрацювали умовну ситуацію із захоплення будівлі за 30 кілометрів від адміністративного кордону з Кримом. За задумом, зловмисники захопили адміністративну будівлю та відділок поліції. МВС мало проаналізувати, як швидко у такій ситуації:
- будуть схвалені рішення про реагування,
- відповідні сили доїдуть до місця події;
- нададуть певні розпорядження.
На усе це у силовиків пішла лише 1 година. Тому Монастирський запевнив, що правоохоронці не допустять жодних сепаратистських проявів, як це було у 2014 році.
"За будь-якого сценарію реакція силовиків буде швидкою та жорсткою. Хто б це не був – чи новий Гіркін, чи нова Штепа – реакція буде миттєвою", – запевнив очільник МВС.
Дивіться відео з Марафону єднання: