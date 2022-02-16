Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій провела молитовний захід "Звернення до Всевишнього про захист України", який транслювали онлайн, повідомляє 24 канал.
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Провести молебень запропонували у Кабміні. Уряд доручив Мінкульту та Держслужбі з етнополітики та свободи совісті звернутися до Ради церков із такою пропозицією. Її одразу підтримали.
Як відбувався молебень
Для проведення молитви зібрались глави всіх церков. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря поділився світлинами й відео із заходу.
Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни,
– написав Євстратій Зоря.
Онуфрій не прийшов
Під час трансляції показали очільників помісної православної церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, представника римо-католицької церкви, протестантських церков, мусульман та іудеїв.
Щоправда, настоятеля Московської церкви у соборі не було.
Софійський собор під час проведення молитви / Фото Євстратія Зорі
ПЦУ оприлюднила молитву за Україну
Ще наприкінці січня у Православній церкві України відреагували на загрозу вторгнення Росії. Митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати, а молитись.
Предстоятель ПЦУ переконаний, що ми здатні протистояти в цій війні, бо з нами Бог. Він нагадав, що від початку російської агресії в храмах ПЦУ безперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців.
Також Епіфаній опублікував текст молитви за Україну.
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