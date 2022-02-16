Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій провела молитовний захід "Звернення до Всевишнього про захист України", який транслювали онлайн, повідомляє 24 канал.

Важливо Не маємо боятися, – Епіфаній закликав не панікувати через можливий наступ Росії

Провести молебень запропонували у Кабміні. Уряд доручив Мінкульту та Держслужбі з етнополітики та свободи совісті звернутися до Ради церков із такою пропозицією. Її одразу підтримали.

Як відбувався молебень

Для проведення молитви зібрались глави всіх церков. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря поділився світлинами й відео із заходу.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни,

– написав Євстратій Зоря.

Онуфрій не прийшов

Під час трансляції показали очільників помісної православної церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, представника римо-католицької церкви, протестантських церков, мусульман та іудеїв.

Щоправда, настоятеля Московської церкви у соборі не було.



Софійський собор під час проведення молитви / Фото Євстратія Зорі

ПЦУ оприлюднила молитву за Україну

Ще наприкінці січня у Православній церкві України відреагували на загрозу вторгнення Росії. Митрополит Епіфаній закликав українців не панікувати, а молитись.

Предстоятель ПЦУ переконаний, що ми здатні протистояти в цій війні, бо з нами Бог. Він нагадав, що від початку російської агресії в храмах ПЦУ безперервно звучить молитва про визволення від нашестя чужинців.

Також Епіфаній опублікував текст молитви за Україну.

Зверніть увагу! 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про оголошення 16 лютого Днем єднання. Цей день потрібен, аби згуртувати українців на тлі загрози нового російського вторгнення.

Важливо – дивіться відео марафону єднання #UAразом: