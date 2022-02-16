Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций провел молитвенное мероприятие "Обращение ко Всевышнему о защите Украины", которое транслировали онлайн, сообщает 24 канал.

Важно Не должны бояться, – Эпифаний призвал не паниковать из-за возможного наступления России

Провести молебен было предложено в Кабмине. Правительство поручило Минкульту и Госслужбе по этнополитике и свободе совести обратиться в Совет церквей с таким предложением. Его сразу поддержали.

Как проходил молебен

Для проведения молитвы собрались главы всех церквей. Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря поделился фотографиями и видео с мероприятия.

Боже Великий, Единый, нам Украину храни,

– написал Евстратий Зоря.

Онуфрий не пришел

Во время трансляции показали руководителей местной православной церкви УПЦ/ПЦУ, УГЦК, представителя римско-католической церкви, протестантских церквей, мусульман и иудеев.

Правда, настоятеля столичной церкви в соборе не было.

Софийский собор во время молитвы / Фото Евстратия Зори

ПЦУ обнародовала молитву за Украину

Еще в конце января в Православной церкви Украины отреагировали на угрозу вторжения России. Митрополит Эпифаний призвал украинцев не паниковать, а молиться.

Предстоятель ПЦУ убежден, что мы способны противостоять в этой войне, потому что с нами Бог. Он напомнил, что с начала российской агрессии в храмах ПЦУ непрерывно звучит молитва об освобождении от нашествия чужестранцев.

Также Эпифаний опубликовал текст молитвы за Украину.

Обратите внимание! 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения. Этот день требуется, чтобы сплотить украинцев на фоне угрозы нового российского вторжения.

Важно – смотрите видео марафона единения #UAвместе: