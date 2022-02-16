Об особенностях проекта в эфире 24 канала рассказали его создатели – диаспорянин Польши Николай Шпаковский и режиссер проекта и министр культуры Украины 2014 – 2019 годов Евгений Нищук. В то же время, инициативу украинцев поддерживают дипломатические учреждения.
Обратите внимание Вместо "вторжения" – День единения: как украинцы отмечают новый праздник
Цель проекта – тесная связь между украинцами
Соавтор проекта Николай Шпаковский отметил, что целью является объединить украинцев со всего мира, это первая основная позиция. В то же время, его создатели пытаются делать все возможное, чтобы изменить отношение иностранцев к украинцам к лучшему.
Стержнем проекта стал "Славень украинцев мира", родившийся благодаря творчеству Игоря Грохоцкого, победителя "Голоса страны" и композитора Влада Сотникового. Несколько строк как диаспорянина там и моих.
Он рассказал, что проект успешно стартовал 5 декабря 2021 года в Варшаве, затем они провели большое мероприятие в Праге. Сейчас создатели проекта имеют большие планы и до конца весны расписан график – едут в Анталию, Лиссабон и Берлин в частности.
В то же время режиссер проекта Евгений Нищук сказал: "Новая современная песня певца Грохоцкого дает новый импульс надежды на то, что временно уехавшие неразрывны с Украиной".
Важно держать тесную связь с последними волнами эмиграции или отъезда украинцев. Держать эту неразрывность в эмоции того, что мы всегда их не просто ждем, а это их земля и независимо от того, куда их занесла судьба, они являются представителями Украины. Это очень важно.
Создатели проекта "Украина там, где украинцы" рассказали о его особенностях: смотрите видео
День единения в Украине: коротко
- На фоне заявлений о возможном вторжении России 16 февраля президент Владимир Зеленский решил объявить эту дату Днем единения. Пока этот праздник будет ежегодным.
- Утро Дня единения началось с телемарафона UA вместе, который длился с 8 часов утра до 10.
- Украинские военные в зоне ООС также поздравили украинцев с Днем единения. Командующий Объединенными силами Александр Павлюк сказал, что только благодаря единству украинская армия уже 8 лет сдерживает врага.
- В то же время в Софийском соборе главы всех украинских церквей провели общий молебен за мир в Украине. Провести его было предложено в Кабмине.