Візит очільниці МЗС Британії відбувається на тлі загострення ситуації Росією. Про прибуття міністерки повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Глава МЗС Британії з офіційним візитом у Києві

Літак із Ліз Трасс приземлився у Києві,
– заявила Мелінда Сіммонс.

Сама ж Ліз Трасс написала у твітері про обстріл окупантами Станиці Луганської, що на Луганщині.

Повідомлення про нібито ненормальну військову діяльність України на Донбасі є відвертою спробою російського уряду сфабрикувати привід для вторгнення,
– написала Трасс.

Політикиня відзначила, що така поведінка взята "з кремлівської методички". Також очільниця МЗС заявила, що Велика Британія продовжить засуджувати російську кампанію щодо дезінформації.

До речі, Ліз Трасс мала відвідати Україну раніше, проте вона скасувала візит через захворювання на коронавірус. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба написав, що візити іноземних гостей – це важливий елемент нашої стратегії стримування Росії від подальшого загострення ситуації.

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Літак із Ліз Трасс приземлився у Києві!