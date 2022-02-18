Відповідні думки про Україну та Захід президент Польщі Анджей Дуда висловив у своїй колонці для німецького видання.

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Україна свій іспит склала

За словами політика, Україна та її народ за останні роки, а ще чіткіше протягом останніх днів, довели, що вони хочуть бути демократичними, поважати спільні західні цінності, бути частиною Заходу.

Для цього Україна готова йти на жертви, йде на жертви та проводить необхідні реформи. Вона готова за це боротися. Вона склала свій іспит,

– зазначив Дуда.

Час діяти Заходу

Польський президент додав, що тепер час Заходу скласти тест на довіру, доказати, чи його цінності справді щось значать.

Дуда наголосив: якщо Україною та її західними прагненнями пожертвують заради спокою, економічних інтересів чи політичних амбіцій, це буде серйозним ударом не тільки для українського суспільства, а й загалом для західної спільноти.

Тому, переконаний політик, єдність та спільна і рішуча позиція щодо Росії є дуже важливими для всієї західної спільноти.

Ми не повинні дозволити себе розділити в ці надзвичайно важкі дні. Тільки разом ми зможемо ефективно подолати цю серйозну кризу,

– заявив він.

Водночас Дуда наголосив, що, шукаючи дипломатичний вихід з кризи, не можна жертвувати західними прагненнями України та намагатися знайти рішення за її спиною.

Новий формат співпраці України, Польщі та Британії: що відомо

Дмитро Кулеба 17 лютого повідомив, що Україна, Велика Британія і Польща офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці. Лондон та Варшава стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Окрім того, за словами міністра, країни допомагатимуть українській стороні оборонятись, зосереджуватимуть зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією, окрему увагу приділятимуть Кримській платформі.

Незабаром країни розроблять тристоронній меморандум про співпрацю.

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