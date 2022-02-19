Байден зауважив, що у випадку війни світ змусить Росію заплатити, повідомляє 24 канал. США, Європа та Трансатлантична спільнота об'єднані.

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Росія має вибір між війною, яка завдасть страждань, та дипломатією, яка покращить ситуацію для всіх.

За словами Байдена, Росія може обрати дипломатію. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися до столу переговорів.

Якщо Росія розпочне військові дії, вона сплатить дорогу ціну за це,

– запевнив Байден.

Зауважте! Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ознак повномасштабного вторгнення на територію України наразі не бачать. Окупанти радше вчинятимуть точкові провокації.

Невтішні заяви Байдена

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Байден нагадав Путіну, що ще не пізно обрати дипломатію: дивіться відео