Звернення президента США почалося близько 23:00 за київським часом. Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого.
Зауважте Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію, – Блінкен
Головні тези Байдена
Термінове звернення Джо Байдена: дивіться відео
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Загострення на Донбасі: головне
- Росія заявляє про відведення частини військ від українських кордонів, однак у Пентагоні США навпаки переконують, що Кремль лише нарощує свою силу.
- Водночас бойовики на Донбасі почали вдаватися до активних провокацій. Від ранку 17 лютого вони нахабно порушують режим припинення вогню. За цю добу російські найманці 60 разів атакували позиції наших захисників. У більшості випадків вони використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Командувач ООС Олександр Павлюк наголосив, що українські військові відкривають вогонь у відповідь лише якщо є загроза життю та здоров'ю наших військових.
- Крім того, Павлюк наголосив, що головною метою бойовиків є провокація наших військових на активні бойові дії, щоб потім звинуватити нашу країну в ескалації.
- Поки російські найманці вдавалися до провокацій, Радбез ООН зібрався для обговорення мінських домовленостей. Ініціатором засідання стала Росія, яка зараз головує в Радбезі.
- На засідання прийшов і держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час свого виступу він заявив, що Росія готує провокації для виправдання можливого вторгнення.
- 18 лютого ситуація на Донбасі залишилася напруженою. Станом на 17:00 бойовики 53 рази обстріляли українські позиції. Крім того, ватажки бойовиків оголосили про евакуацію мешканців окупованих територій до Росії
Більше про ситуацію на Донбасі у випуску "На цю хвилину": дивіться відео