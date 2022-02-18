Звернення президента США почалося близько 23:00 за київським часом. Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого.

Зауважте Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію, – Блінкен

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Термінове звернення Джо Байдена: дивіться відео

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Загострення на Донбасі: головне

Росія заявляє про відведення частини військ від українських кордонів, однак у Пентагоні США навпаки переконують, що Кремль лише нарощує свою силу.

Водночас бойовики на Донбасі почали вдаватися до активних провокацій. Від ранку 17 лютого вони нахабно порушують режим припинення вогню. За цю добу російські найманці 60 разів атакували позиції наших захисників. У більшості випадків вони використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Командувач ООС Олександр Павлюк наголосив, що українські військові відкривають вогонь у відповідь лише якщо є загроза життю та здоров'ю наших військових.

Крім того, Павлюк наголосив, що головною метою бойовиків є провокація наших військових на активні бойові дії, щоб потім звинуватити нашу країну в ескалації.

Поки російські найманці вдавалися до провокацій, Радбез ООН зібрався для обговорення мінських домовленостей. Ініціатором засідання стала Росія, яка зараз головує в Радбезі.

На засідання прийшов і держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час свого виступу він заявив, що Росія готує провокації для виправдання можливого вторгнення.

18 лютого ситуація на Донбасі залишилася напруженою. Станом на 17:00 бойовики 53 рази обстріляли українські позиції. Крім того, ватажки бойовиків оголосили про евакуацію мешканців окупованих територій до Росії

Більше про ситуацію на Донбасі у випуску "На цю хвилину": дивіться відео