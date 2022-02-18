На думку Ентоні Блінкена, тривогу викликає те, що ймовірно Росія обрала не шлях дипломатії. Натомість політик пригадав, що Кремль створює провокації.
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Загострення на Донбасі – це частина російського сценарію
Хоч Штати роблять все можливе для вирішення ситуації з допомогою дипломатії чи діалогу, та це не є шляхом Росії.
Включаючи те, що ви описали за останні 48 годин, це частина сценарію, який вже діє – створення хибних провокацій, щоб потім на них була відповідь на ці провокації, і потім, врешті-решт, вчинення нової агресії проти України,
– пояснив Блінкен.
Саме тому, на думку політика, важливо проливати світло на те, що відбувається. Адже:
- "можливо це перемістить Росію на інший шлях;
- ми маємо бути поінформовані фактами, і факти говорять про те, що не зважаючи на те, що Росія сказала останніми днями про відведення військ від кордону, цього не сталося;
- навпаки – бачимо додаткові війська, які підходять до кордону".
У Москві раніше заяви Заходу називали проблемою сприйняття у партнерів. Також переконували, що немає планів нападу на Україну і що це захід стягує зброю в регіон і посилює напруженість.
Коротко щодо останніх дій Росії на Донбасі
- 18 лютого Ентоні Блінкен може знову зустрітись з Сергієм Лавровим. Це трапиться наступного тижня за умови, що Росія не почне нове вторгнення.
- Протягом 17 – 18 лютого окупанти активно порушували режим тиші. Тільки 17 лютого бойовики 60 разів відкрили вогонь. Вони обстріляли дитячий садочок, школу та житлові будинки. 3 працівників дитсадка отримали контузію.
- У цей день також поранення отримали 2 військових та 2 цивільних.
- Станом на 18 лютого бойовики вже обстріляли Щастя та житловий будинок в селі Артема.
- Ба більше, 18 лютого під обстріл бойовиків потрапив гуманітарний конвой Червоного Хреста. Це сталось на КПВВ "Щастя", що в Луганській області.
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