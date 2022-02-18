По мнению Энтони Блинкена, тревогу вызывает то, что, вероятно, Россия избрала не путь дипломатии. В то же время политик вспомнил, что Кремль создает провокации.

Отметьте Если Россия снова не нападет на Украину: Блинкен встретится с Лавровым

Обострение на Донбассе – это часть российского сценария

Хотя Штаты делают все возможное для решения ситуации с помощью дипломатии или диалога, это не является путем России.

Включая то, что вы описали за последние 48 часов, это часть действующего сценария – создание ложных провокаций, чтобы потом на них был ответ на эти провокации, и затем, в конце концов, совершение новой агрессии против Украины,

– объяснил Блинкен.

Именно поэтому, по мнению политика, важно проливать свет на происходящее. Ведь:

"возможно это переместит Россию на другой путь;

мы должны быть проинформированы фактами, и факты говорят о том, что, несмотря на то, что Россия сказала в последние дни об отводе войск от границы, этого не произошло;

наоборот – видим дополнительные войска, подходящие к границе".

В Москве ранее заявления Запада называли проблемой восприятия партнеров. Также убеждали, что нет планов нападения на Украину и что эта мера стягивает оружие в регион и усиливает напряженность.

Кратко по поводу последних действий России на Донбассе

18 февраля Энтони Блинкен может снова встретиться с Сергеем Лавровым. Это случится на следующей неделе при условии, что Россия не начнет новое вторжение.

В течение 17 – 18 февраля оккупанты активно нарушали режим тишины. Только 17 февраля боевики 60 раз открыли огонь. Они обстреляли детский сад, школу и жилые дома. 3 работника детского сада получили контузию.

В этот день также ранения получили 2 военных и 2 гражданских.

По состоянию на 18 февраля боевики обстреляли Счастье и жилой дом в селе Артема.

Более того, 18 февраля под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

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