За словами Павлюка, бойовики навмисне провокують українських військових відкривати вогонь. До цього кроку наші захисники вдаються при загрозі життю та здоров'ю військовослужбовців.

Зверніть увагу У Станиці Луганській снаряд потрапив у будинок, почалася пожежа: відео з місця події

Бойовики вдаються до провокацій

Олександр Павлюк заявив, що головною метою атак бойовиків є провокація на активні дії українських військових. Російські найманці це роблять для того, щоб зивинватити наших захисників в агресії.

Усі ці обстріли – це провокації з метою вимушення Збройних Сил дати відповідь, щоб потім звинуватити нас,

– заявив Павлюк.

Також командувач ООС пояснив, чому наші військові сьогодні не використовували безпілотники Bayraktar. За його словами, погодні умови є перешкодою для цього.

Зверніть увагу! Станом на 22:00 17 лютого, бойовики 50 разів порушили режим тиші й атакували українські позиції. Зокрема, російські найманці 39 разів застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Загострення на Донбасі: головне

Від ранку 17 лютого бойовики на Донбасі активно відкривають вогонь по українських позиціях. Зокрема під артилерійський обстріл потрапила Станиця Луганська, де снаряд влучив у дитячий садочок. Двоє працівників зазнали контузії. Діти, на щастя, не постраждали.

Однак на цьому атаки бойовиків не припинилися. Кілька населених пунктів також постраждали від обстрілів. Зокрема в селі Врубівка снаряд впав на подвір'ї школи.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що це навмисна провокація перед засіданням Радбезу ООН, яке ініціювала Росія.

Однак навіть після завершення засідання ситуація залишилася напруженою. Ввечері снаряд окупантів влучив у житловий будинок в Станиці Луганській, через що той загорівся.

Через обстріли бойовиків постраждали 2 військових та 2 цивільних.

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