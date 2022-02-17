За словами Павлюка, бойовики навмисне провокують українських військових відкривати вогонь. До цього кроку наші захисники вдаються при загрозі життю та здоров'ю військовослужбовців.

Зверніть увагу У Станиці Луганській снаряд потрапив у будинок, почалася пожежа: відео з місця події

Бойовики вдаються до провокацій

Олександр Павлюк заявив, що головною метою атак бойовиків є провокація на активні дії українських військових. Російські найманці це роблять для того, щоб зивинватити наших захисників в агресії.

Усі ці обстріли – це провокації з метою вимушення Збройних Сил дати відповідь, щоб потім звинуватити нас,
– заявив Павлюк.

Також командувач ООС пояснив, чому наші військові сьогодні не використовували безпілотники Bayraktar. За його словами, погодні умови є перешкодою для цього.

Загострення на Донбасі: головне

  • Від ранку 17 лютого бойовики на Донбасі активно відкривають вогонь по українських позиціях. Зокрема під артилерійський обстріл потрапила Станиця Луганська, де снаряд влучив у дитячий садочок. Двоє працівників зазнали контузії. Діти, на щастя, не постраждали.
  • Однак на цьому атаки бойовиків не припинилися. Кілька населених пунктів також постраждали від обстрілів. Зокрема в селі Врубівка снаряд впав на подвір'ї школи.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що це навмисна провокація перед засіданням Радбезу ООН, яке ініціювала Росія.
  • Однак навіть після завершення засідання ситуація залишилася напруженою. Ввечері снаряд окупантів влучив у житловий будинок в Станиці Луганській, через що той загорівся.
  • Через обстріли бойовиків постраждали 2 військових та 2 цивільних.

Очевидці розповіли про обстріл Станиці Луганської: дивіться відео