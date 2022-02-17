За словами Павлюка, бойовики навмисне провокують українських військових відкривати вогонь. До цього кроку наші захисники вдаються при загрозі життю та здоров'ю військовослужбовців.
Зверніть увагу У Станиці Луганській снаряд потрапив у будинок, почалася пожежа: відео з місця події
Бойовики вдаються до провокацій
Олександр Павлюк заявив, що головною метою атак бойовиків є провокація на активні дії українських військових. Російські найманці це роблять для того, щоб зивинватити наших захисників в агресії.
Усі ці обстріли – це провокації з метою вимушення Збройних Сил дати відповідь, щоб потім звинуватити нас,
– заявив Павлюк.
Також командувач ООС пояснив, чому наші військові сьогодні не використовували безпілотники Bayraktar. За його словами, погодні умови є перешкодою для цього.
Загострення на Донбасі: головне
- Від ранку 17 лютого бойовики на Донбасі активно відкривають вогонь по українських позиціях. Зокрема під артилерійський обстріл потрапила Станиця Луганська, де снаряд влучив у дитячий садочок. Двоє працівників зазнали контузії. Діти, на щастя, не постраждали.
- Однак на цьому атаки бойовиків не припинилися. Кілька населених пунктів також постраждали від обстрілів. Зокрема в селі Врубівка снаряд впав на подвір'ї школи.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що це навмисна провокація перед засіданням Радбезу ООН, яке ініціювала Росія.
- Однак навіть після завершення засідання ситуація залишилася напруженою. Ввечері снаряд окупантів влучив у житловий будинок в Станиці Луганській, через що той загорівся.
- Через обстріли бойовиків постраждали 2 військових та 2 цивільних.
Очевидці розповіли про обстріл Станиці Луганської: дивіться відео