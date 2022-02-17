По словам Павлюка, боевики умышленно провоцируют украинских военных открывать огонь. К этому шагу наши защитники прибегают при угрозе жизни и здоровью.

Обратите внимание В Станице Луганской снаряд попал в дом, начался пожар: видео с места происшествия

Боевики прибегают к провокациям

Александр Павлюк заявил, что главной целью атак боевиков является провокация на активные действия украинских военных. Российские наемники это делают для того, чтобы обвинить наших защитников в агрессии.

Все эти обстрелы – это провокации с целью вынуждения Вооруженных Сил дать ответ, чтобы потом обвинить нас,

– заявил Павлюк.

Также командующий ООС объяснил, почему наши военные сегодня не использовали беспилотники Bayraktar. По его словам, погодные условия являются препятствием для этого.

Обратите внимание! По состоянию на 22:00 17 февраля, боевики 50 раз нарушили тишину и атаковали украинские позиции. В частности, российские наемники 39 раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Обострение на Донбассе: главное

С утра 17 февраля боевики на Донбассе активно открывают огонь по украинским позициям. В частности под артиллерийский обстрел попала Станица Луганская, где снаряд попал в детский сад. Двое работников подверглись контузии. Дети, к счастью, не пострадали.

Однако на этом атаки боевиков не прекратились. Несколько населенных пунктов также пострадали от обстрелов. В частности в селе Врубовка снаряд упал во дворе школы.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что это намеренная провокация перед заседанием Совбеза ООН, которое инициировала Россия.

Однако даже после завершения заседания ситуация осталась напряженной. Вечером снаряд оккупантов попал в жилой дом в Станице Луганской, из-за чего тот загорелся.

Из-за обстрелов боевиков пострадали 2 военных и 2 гражданских.

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