По словам Павлюка, боевики умышленно провоцируют украинских военных открывать огонь. К этому шагу наши защитники прибегают при угрозе жизни и здоровью.
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Боевики прибегают к провокациям
Александр Павлюк заявил, что главной целью атак боевиков является провокация на активные действия украинских военных. Российские наемники это делают для того, чтобы обвинить наших защитников в агрессии.
Все эти обстрелы – это провокации с целью вынуждения Вооруженных Сил дать ответ, чтобы потом обвинить нас,
– заявил Павлюк.
Также командующий ООС объяснил, почему наши военные сегодня не использовали беспилотники Bayraktar. По его словам, погодные условия являются препятствием для этого.
Обострение на Донбассе: главное
- С утра 17 февраля боевики на Донбассе активно открывают огонь по украинским позициям. В частности под артиллерийский обстрел попала Станица Луганская, где снаряд попал в детский сад. Двое работников подверглись контузии. Дети, к счастью, не пострадали.
- Однако на этом атаки боевиков не прекратились. Несколько населенных пунктов также пострадали от обстрелов. В частности в селе Врубовка снаряд упал во дворе школы.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что это намеренная провокация перед заседанием Совбеза ООН, которое инициировала Россия.
- Однако даже после завершения заседания ситуация осталась напряженной. Вечером снаряд оккупантов попал в жилой дом в Станице Луганской, из-за чего тот загорелся.
- Из-за обстрелов боевиков пострадали 2 военных и 2 гражданских.
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