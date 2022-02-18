Секретар РНБО Данілов наголосив, що влада добре усвідомлює загрози, які на сьогодні існують, повідомляє 24 канал. ЗСУ та сили сектору безпеки й оборони готові реагувати.
Зауважте Чи зможуть бойовики просунутися вглиб території України: відповідь Данілова
Ми не бачимо повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Але провокації вже є у наявності,
– заявив Данілов.
Україна не звільнятиме Донбас силою
- Кабмін та РНБО 18 лютого обговорили загострення на Донбасі. Згодом відбувся брифінг. З журналістами спілкувалися Олексій Данілов та Ірина Верещук.
- Секретар РНБО вкотре наголосив, що ЗСУ не звільнятимуть окуповані території силою. Інформації, що наші військові начебто хочуть напасти на Луганську та Донецьку області – брехня.
- Україна цінує людські життя. Данілов запевнив, що ніяких наказів про звільнення силовим шляхом наших територій нема й не буде.
- Українська сторона розуміє: рішення повертати території силою може призвести до численних жертв.
- Тим часом Росія своїми діями на Донбасі намагається спровокувати ЗСУ.
Данілов заявив, що не бачить загроз широкомасштабного вторгнення Росії: дивіться відео