Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что власти хорошо осознают угрозы, которые на сегодняшний день существуют, сообщает 24 канал. ВСУ и силы сектора безопасности и обороны готовы реагировать.
Заметьте Смогут ли боевики продвинуться вглубь территории Украины: ответ Данилова
Мы не видим полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. Но провокации уже есть,
– заявил Данилов.
Украина не будет освобождать Донбасс силой
- Кабмин и СНБО 18 февраля обсудили обострение на Донбассе. Впоследствии прошел брифинг. С журналистами общались Алексей Данилов и Ирина Верещук.
- Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что ВСУ не будут освобождать оккупированные территории силой. Информация, что наши военные хотят напасть на Луганскую и Донецкую области – ложь.
- Украина ценит человеческую жизнь. Данилов заверил, что никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет и не будет.
- Украинская сторона понимает: решение возвращать территорию силой может привести к многочисленным жертвам.
- Между тем, Россия своими действиями на Донбассе пытается спровоцировать ВСУ.
Данилов заявил, что не видит угроз широкомасштабного вторжения России: смотрите видео