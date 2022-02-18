Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что власти хорошо осознают угрозы, которые на сегодняшний день существуют, сообщает 24 канал. ВСУ и силы сектора безопасности и обороны готовы реагировать.

Заметьте Смогут ли боевики продвинуться вглубь территории Украины: ответ Данилова

Мы не видим полномасштабного вторжения на территорию нашего государства. Но провокации уже есть,

– заявил Данилов.

Украина не будет освобождать Донбасс силой

Кабмин и СНБО 18 февраля обсудили обострение на Донбассе. Впоследствии прошел брифинг. С журналистами общались Алексей Данилов и Ирина Верещук.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что ВСУ не будут освобождать оккупированные территории силой. Информация, что наши военные хотят напасть на Луганскую и Донецкую области – ложь.

Украина ценит человеческую жизнь. Данилов заверил, что никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет и не будет.

Украинская сторона понимает: решение возвращать территорию силой может привести к многочисленным жертвам.

Между тем, Россия своими действиями на Донбассе пытается спровоцировать ВСУ.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Данилов заявил, что не видит угроз широкомасштабного вторжения России: смотрите видео