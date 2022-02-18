Із заявами вийшли секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Важливо Бойовики вас обманюють, – головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів окупованих територій
Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу РНБО та уряду:
Що відбувається на Донбасі
Перемир'я зірване вщент
Проросійські бойовики 17 лютого вщент зірвали "тишу" на Донбасі. Лише за добу збройні формування Росії 60 разів порушили режим припинення вогню, з яких 43 рази застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.
Поранень зазнали двоє українських військових. Крім того, поранили і двох цивільних, оскільки бойовики гатили у бік будинків мирних жителів. Обстріляли навіть дитсадок у Станиці Луганській та школу у Вербівці.
Доба 18 лютого така ж неспокійна. Станом на 17:00 російські найманці аж 53 рази порушили режим припинення вогню. Крім того, вони відкрили вогонь по колоні з гуманітарною допомогою ООН на КПВВ "Щастя".
Евакуація місцевих
- 18 лютого ватажки бойовиків заявили нібито Україна планує наступ на Донбас. Через це оголосили про евакуацію місцевого населення до Росії, а саме у Ростовську область.
- В окупованому Донецьку люди панікують, запрацювала сирена "громадянської оборони". У Путіна готові платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій, закликавши їх не вірити бойовикам. Він наголосив, що Україна ніяких наступальних дій не планувала і не планує.
Важливо – Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з ОРДЛО | На цю хвилину: