Із заявами вийшли секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Важливо Бойовики вас обманюють, – головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів окупованих територій

Дивіться онлайн-трансляцію брифінгу РНБО та уряду:

Що відбувається на Донбасі

Перемир'я зірване вщент

Проросійські бойовики 17 лютого вщент зірвали "тишу" на Донбасі. Лише за добу збройні формування Росії 60 разів порушили режим припинення вогню, з яких 43 рази застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Поранень зазнали двоє українських військових. Крім того, поранили і двох цивільних, оскільки бойовики гатили у бік будинків мирних жителів. Обстріляли навіть дитсадок у Станиці Луганській та школу у Вербівці.

Доба 18 лютого така ж неспокійна. Станом на 17:00 російські найманці аж 53 рази порушили режим припинення вогню. Крім того, вони відкрили вогонь по колоні з гуманітарною допомогою ООН на КПВВ "Щастя".

Евакуація місцевих

18 лютого ватажки бойовиків заявили нібито Україна планує наступ на Донбас. Через це оголосили про евакуацію місцевого населення до Росії, а саме у Ростовську область.

В окупованому Донецьку люди панікують, запрацювала сирена "громадянської оборони". У Путіна готові платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованих територій, закликавши їх не вірити бойовикам. Він наголосив, що Україна ніяких наступальних дій не планувала і не планує.

Важливо – Ватажки бойовиків оголосили евакуацію з ОРДЛО | На цю хвилину: