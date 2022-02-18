За його словами, ті країни світу, які висловили солідарність з Україною, чітко заявили, що буде в разі подальшого вторгнення. Тобто вони мають відреагувати на це відповідним чином, повідомляє 24 канал.

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Буде це чи ні залежить точно не від нас. Ми вкотре наголошуємо, що хочемо миру, спокою в нашій країні,

– сказав Данілов.

ВІн також висловив єдине прохання: залишити Україну в спокої і ми самостійно розберемося з усім.

Заяви Данілова про ситуацію на Донбасі

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву Держсекретаря Ентоні Блінкена про можливий "напад Росії найближчим часом" заявляв, що зараз такої загрози немає.

Також він запевняв, що Збройні сили України не будуть силою звільнювати окуповані території. Так секретар РНБО відреагував на цинічні фейки, які поширюють російські найманці на Донбасі.

Водночас Данілов наголошував, що нас підтримують міжнародні партнери і що Україна хоче миру. До провокацій на Донбасі ми не причетні.

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