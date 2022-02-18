Такого указу в Україні бути не може, – Данілов

Данілов назвав брехнею інформацію про те, що наші військові нібито хочуть напасти на Луганську та Донецьку області. Про це чиновник заявив на брифінгу щодо ситуації на Донбасі.

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Ніяких наказів про звільнення силовим шляхом наших територій немає. Ми свідомі того, що у разі, якщо буде схвалене рішення звільняти ці території, будуть великі жертви серед цивільного населення. Такого указу в нашій країні буде не може,

– запевнив секретар РНБО.

Він пояснив, що своїми діями на Донбасі окупанти хочуть спровокувати Збройні сили України "на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми надавали".

Війська можуть відкривати вогонь тільки у разі, якщо є загроза життю нашим військовим.

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