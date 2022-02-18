Терористи також оголосили людям про так звану "евакуацію" в Росію. У США вже відреагували на такі провокації.

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Оцінку дав Держдеп

Російським ЗМІ у Держдепі США розповіли, як ставляться до того, що зараз відбувається на Донбасі.

Зокрема, США розглядають "евакуацію" та вибухи як привід для операції проти України.

Що відбувається на окупованому Донбасі

Останніми днями почалось серйозне загострення. Терористи обстрілюють мирних жителів. При цьому розповсюджують фейки, що це справа рук ЗСУ. 18 лютого, наприклад, обстріляли місто Щастя у Луганській області.

При цьому бойовики оголосили евакуацію людей в Росію. Також лунали сирени серед дня в окупованому Донецьку. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.

Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

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