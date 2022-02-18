Терористи також оголосили людям про так звану "евакуацію" в Росію. У США вже відреагували на такі провокації.
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Оцінку дав Держдеп
Російським ЗМІ у Держдепі США розповіли, як ставляться до того, що зараз відбувається на Донбасі.
Зокрема, США розглядають "евакуацію" та вибухи як привід для операції проти України.
Що відбувається на окупованому Донбасі
- Останніми днями почалось серйозне загострення. Терористи обстрілюють мирних жителів. При цьому розповсюджують фейки, що це справа рук ЗСУ. 18 лютого, наприклад, обстріляли місто Щастя у Луганській області.
- При цьому бойовики оголосили евакуацію людей в Росію. Також лунали сирени серед дня в окупованому Донецьку. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.
- Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".
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