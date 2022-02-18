Терористи також оголосили людям про так звану "евакуацію" в Росію. У США вже відреагували на такі провокації.

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Оцінку дав Держдеп

Російським ЗМІ у Держдепі США розповіли, як ставляться до того, що зараз відбувається на Донбасі.

Зокрема, США розглядають "евакуацію" та вибухи як привід для операції проти України.

Що відбувається на окупованому Донбасі

  • Останніми днями почалось серйозне загострення. Терористи обстрілюють мирних жителів. При цьому розповсюджують фейки, що це справа рук ЗСУ. 18 лютого, наприклад, обстріляли місто Щастя у Луганській області.
  • При цьому бойовики оголосили евакуацію людей в Росію. Також лунали сирени серед дня в окупованому Донецьку. Люди в паніці знімали гроші з банкоматів і утворювали черги біля заправок.
  • Ще один цинічний вчинок терористів на Донбасі. Вони вирішили ставити на "військовий облік" неповнолітніх. Тепер підлітки 2005 року народження стають "військовозобов'язаними".

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