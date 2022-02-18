Террористы объявили людям о так называемой "эвакуации" в Россию. В США уже отреагировали на такие провокации.

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Оценку дал Госдеп

Российским СМИ в Госдепе США рассказали, как относятся к тому, что сейчас происходит на Донбассе.

В частности, США рассматривают "эвакуацию" и взрывы как повод для операции против Украины.

Что происходит на оккупированном Донбассе

В последние дни началось серьезное обострение. Террористы обстреливают мирных жителей. При этом распространяют фейки, что это дело рук ВСУ. 18 февраля, например, обстреляли город Счастье в Луганской области.

При этом боевики объявили эвакуацию людей в Россию. Также звучали сирены среди бела дня в оккупированном Донецке. Люди в панике снимали деньги с банкоматов и образовывали очереди возле заправок.

Еще один циничный поступок террористов на Донбассе. Они решили ставить на "воинский учет" несовершеннолетних. Теперь подростки 2005 года рождения становятся "военнообязанными".

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