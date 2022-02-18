Попередньо відомо, що поліція кваліфікувала обстріл як терористичний акт. Атакою окупанти пошкодили житлові будинки, залишили людей без світла.

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Окупанти обстріляли 20 населених пунктів

У результаті мінометного обстрілу села Старогнатівка було тяжко поранено солдата ЗСУ. Попередня правова кваліфікація – терористичний акт,

– заявили у поліції.

Додали також, що поліція документує наслідки подій та надає допомогу громадянам. Кримінальну справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Поліція повідомила, що 18 лютого під обстріл потрапили селища Світлодарськ, Трудівське, Шуми, Луганське, Гнутове, Опитне, Верхньоторецьке, Невельське, Нью-Йорк, Гранітне, Південне, Старогнатівка, Чермалик, Водяне, Новогригорівка, Новотроїцьке, місто Красногорівка та селище міського типу Миронівський.

Поліція розповіла, що:

з 7 ранку незаконні збройні формування обстріляли околиці селища міського типу Верхньоторецьке;

люди не постраждали, проте проросійські бойовики пошкодили лінію електропередач у напрямку селищ Новобахмутівка, Кам'янка, Новоселівка друга та Красногорівка;

станом на вечір 18 лютого без світла залишаються 30 мешканців Новоселівки-2, 600 мешканців Новобахмутівки та 800 – Верхньоторецького, частково – мешканці Старогнатівки.

Снаряди влучили у житлові будинки пенсіонерів

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали будинки мирних жителів Волноваського району.

У селі Василівка снаряд потрапив у помешкання 70-річної жінки, також від ворожого вогню було пошкоджено будинок 72-річного мешканця села Трудівське,

– повідомили правоохоронці.

Окупанти обстріляли орієнтовно 20 населених пунктів / Фото Нацполіції

Загострення на Донбасі: основне

Проросійські бойовики протягом 17 лютого 60 разів відкрили вогонь.

Вони обстріляли дитячий садочок, школу, цивільні будинки. Внаслідок цього 3 працівників садочка отримали контузію, поранення отримали 2 військових та 2 цивільних.

Ба більше, проросійські ватажки на окупованих територіях оголосили про евакуацію людей. Причиною цинічно назвали дії Києва, а не Москви. Нібито саме Україна збирається наступати.

Володимир Путін навіть готовий кожному евакуйованому платити 10 тисяч рублів.

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