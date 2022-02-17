За словами Олексія Данілова, зараз Росія вдається до провокацій. Однак причин говорити про повномасштабний наступ Росії говорити немає.

Зверніть увагу Росія робить кроки у сторону війни і може здійснити провокацію, – Блінкен на Радбезі ООН

Росія хоче звинуватити Україну

Олексій Данілов заявив, що Росія уже тривалий час вдається до провокацій. Однак обстріли 17 лютого, коли під вогонь бойовиків потрапила Станиця Луганська та ще кілька прифронтових населених пунктів, було зухвальством з боку Кремля.

Якщо йдеться про повномасштабну операцію щодо нашої країни, то ми такого не бачимо. Що ми сьогодні бачимо: провокації з боку Росії, вона їх завдавала постійно,

– заявив Данілов.

Метою таких провокацій є військова відповідь української сторони. Це, за словами Данілова, потрібно Кремлю для того, щоб звинуватити в агресії нашу країну.

Заява Блінкена щодо вторгнення Росії

17 лютого 2022 року за ініціативи Росії Радбез ООН зібрався для обговорення мінських домовленостей. На засідання прийшов держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив на тому, що Росія й досі готується до нападу на Україну. Щобільше, за його словами, Росія вдасться до провокацій для того, щоб виправдати свою агресію.

Наприкінці свого виступу Блінкен закликав Росію не відхилятися від заяв про вторгнення, а чітко й не однозначно запевнити про відсутність намірів нападати й відвести війська від українських кордонів.

Бойовики вдаються до провокацій та атакують українські позиції: дивіться у випуску "На цю хвилину"