По словам Алексея Данилова, сейчас Россия прибегает к провокациям. Однако причин говорить о полномасштабном наступлении России говорить нет.

Обратите внимание Россия делает шаги в сторону войны и может осуществить провокацию, – Блинкен на Совбезе ООН

Россия хочет обвинить Украину

Алексей Данилов заявил, что Россия уже длительное время прибегает к провокациям. Однако обстрелы 17 февраля, когда под огонь боевиков попала Станица Луганская и еще несколько прифронтовых населенных пунктов, было дерзостью со стороны Кремля.

Если речь идет о полномасштабной операции в отношении нашей страны, то мы такого не видим. Что мы сегодня видим: провокации со стороны России, она их наносила постоянно,

– заявил Данилов.

Целью таких провокаций является военный ответ украинской стороны. Это, по словам Данилова, нужно Кремлю для того, чтобы обвинить в агрессии нашу страну.

Заявление Блинкена о вторжении России

17 февраля 2022 года по инициативе России Совбез ООН собрался для обсуждения минских договоренностей. На заседание пришел госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что Россия до сих пор готовится к нападению на Украину. Более того, по его словам, Россия прибегнет к провокациям для того, чтобы оправдать свою агрессию.

В конце своего выступления Блинкен призвал Россию не отклоняться от заявлений о вторжении, а четко и однозначно заверить об отсутствии намерений нападать и отвести войска от украинских границ.

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