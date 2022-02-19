Байден отметил, что в случае войны мир заставит Россию заплатить, сообщает 24 канал. США, Европа и трансатлантическое сообщество объединены.

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Россия имеет выбор между войной, которая причинит страдания, и дипломатией, которая улучшит ситуацию для всех.

По словам Байдена, Россия может выбрать дипломатию. Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров.

Если Россия начнет военные действия, она заплатит дорогую цену за это,

– заверил Байден.

Заметьте! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что признаков полномасштабного вторжения на территорию Украины пока не видят. Оккупанты скорее будут совершать точечные провокации.

Неутешительные заявления Байдена

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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