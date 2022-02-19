С соответствующим призывом к лидерам западных государств-союзников и партнеров премьер-министр Великобритании выступил перед поездкой в Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.
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Глава британского правительства отметил, что "дипломатия все еще может преобладать" в предотвращении войны.
Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется демонстрация западной солидарности, которая превзошла бы все, что мы видели в новейшей истории.
– сказал Борис Джонсон.
Премьер-министр также добавил, что союзникам необходимо говорить с Путиным "в один голос", чтобы подчеркнуть "высокую цену, которую он заплатит за любое дальнейшее вторжение России в Украину".
К слову, Джо Байден напомнил России, что еще не поздно избрать дипломатический путь. Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что за новое нападение страна-агрессор дорого заплатит.
Войска России вблизи Украины
- Джо Байден заявил, что Путин все же нападет на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведданные.
- В свою очередь Алексей Данилов успокаивает, что сегодня СНБО не фиксирует полномасштабное вторжение России в Украину. Однако одновременно не исключает точечных провокаций.
- Бывший министр обороны Украины Виталий Радецкий отметил, что российские войска вдоль границы нашего государства истощены. Они, мол, уже устали от "потасовки".