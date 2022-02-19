С соответствующим призывом к лидерам западных государств-союзников и партнеров премьер-министр Великобритании выступил перед поездкой в ​​Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.

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Глава британского правительства отметил, что "дипломатия все еще может преобладать" в предотвращении войны.

Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется демонстрация западной солидарности, которая превзошла бы все, что мы видели в новейшей истории.

– сказал Борис Джонсон.

Премьер-министр также добавил, что союзникам необходимо говорить с Путиным "в один голос", чтобы подчеркнуть "высокую цену, которую он заплатит за любое дальнейшее вторжение России в Украину".

К слову, Джо Байден напомнил России, что еще не поздно избрать дипломатический путь. Президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что за новое нападение страна-агрессор дорого заплатит.

Войска России вблизи Украины

Джо Байден заявил, что Путин все же нападет на Украину. По его словам, об этом свидетельствуют разведданные.

В свою очередь Алексей Данилов успокаивает, что сегодня СНБО не фиксирует полномасштабное вторжение России в Украину. Однако одновременно не исключает точечных провокаций.

Бывший министр обороны Украины Виталий Радецкий отметил, что российские войска вдоль границы нашего государства истощены. Они, мол, уже устали от "потасовки".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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