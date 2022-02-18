Детали выступления Зеленского

Выступление украинского главы государства намечено на 15:30 по местному времени. Такая информация следует из программы конференции.

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Кстати, Зеленский будет выступать в рамках блока "Региональные проблемы", темой будет "Украина и европейская безопасность".

Отметим, что основной темой Мюнхенской конференции станет именно агрессия России против Украины. Лидеры более 30 государств мира будут обсуждать пути деэскалации и способы сдерживания российского президента Владимира Путина.

Зеленский встретится с Камалой Харрис

В Мюнхен прилетит и вице-президент США Камала Харррис. В Белом доме рассказали, что в кулуарах конференции она поговорит с Зеленским. Это произойдет сразу после выступления политика, которое запланировано на 11:30.

Харрис планирует еще раз выразить Украине поддержку США. Она пообщается с президентом, чтобы обсудить ситуацию и скоординировать дипломатические усилия для помощи Киеву.

Кто посетит конференцию

На мероприятие приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и другие политики.

В то же время, Россия впервые за 20 лет не приедет на Мюнхенскую конференцию. Мол, мероприятие "неинтересное и потеряло объективность". Однако российские СМИ пишут о других причинах такого решения:

российская делегация привита неодобренным "Спутником V". Поэтому, чтобы посетить конференцию, им нужно провести 6 дней на карантине, а терять время политики не хотят;

Москва обиделась на критику внешней политики Кремля.

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